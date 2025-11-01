「天皇賞（秋）・Ｇ１」（１１月２日、東京）コスモキュランダは３１日、角馬場で準備運動を行ってから、美浦Ｂを１周半して調整を終了した。その姿は程良く気合が乗って、動きもリズミカル。加藤士師は「いい感じ。角馬場でもコースでもすごくピリッとして、スイッチが入っている感じ。ここまでピリッとしたのは初めてじゃないかな」と喜ぶ。最内枠からの戦いには「内があいてスルスル行けたり、展開がハマってくれれば」と