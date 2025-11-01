本稿執筆中の10月13日、私が暮らす佐賀県唐津市の気温は30℃。新聞によると、鹿児島県肝付町では12日に観測史上もっとも遅い猛暑日となる35.0℃を記録。なんなんだコリャ。衣替えは10月が定番でしたが、私は相変わらず短パンとTシャツとサンダル。この格好を始めたのは早くも5月で、いずれ年の半分は夏スタイルになってしまいそうです。日本には四季がある、というのも定番の修辞でした。あぁ、春は桜、夏は入道雲、秋は紅葉、