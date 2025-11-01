ドル円、前日の急速な上げ一服も１５４円台での推移継続＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は前日の急速な上げは一服しているものの、１５４円台での推移は継続した。前日は１０月上旬に高市トレードで付けた高値を一気に上抜け、１５４円台に上昇。再び１５５円台を視野に入れている。 本日も状況に変化はない。ＦＯＭＣ、日銀決定会合と２つのイベントを通過して、日米金利差の縮小は想定よりも緩やか