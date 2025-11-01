「子どもに委ねる学び」を推進してきた前加賀市教育長の島谷千春氏が考える、これからの時代の教員研修とは？（写真：本人提供）【写真】熱気に包まれる会場。県域を越えて新たに始まった研修プログラムとは？次期学習指導要領の論点整理においても基本的な方向性の1つとして「『主体的・対話的で深い学び』の実装」が示されたが、教員に求められる役割や授業スタイルが変わりつつある中で、教員研修や人材育成はどうあるべきか。2