インターネットのダークウェブ上に出されたアスクルを攻撃したとされるグループ「RonsomeHouse（ランサムハウス）」の犯行声明（写真：筆者提供）【写真】「もともと、Qilinはほぼ欧米狙いが多かったのですが…」とGMOサイバーセキュリティ byイエラエ 執行役員の阿部慎司氏は話すアサヒグループホールディングス（以下、アサヒHD）やアスクルといった日本を代表する大企業が相次いでランサムウェア攻撃の被害に遭い、基幹業務や物