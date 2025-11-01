「モームリ」のアドトラック（写真：編集部）【写真】退職代行サービスを利用して、新卒入社した大手企業を9カ月で退職した女性「できればしっかり辞めたかった」――。退職代行サービスの利用経験者を何人も取材してきた筆者は、涙を浮かべながらこう話す若者に出会ったことがある。退職代行サービス「モームリ」の運営企業が「非弁行為」の疑いで家宅捜索を受けたことを機に、SNSでは退職代行そのものへの批判が目立つようになっ