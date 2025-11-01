10月30日、米大統領専用機内で記者団に話すトランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は10月31日、米軍によるベネズエラ領内の攻撃を検討しているとの報道を「真実ではない」と述べ、否定した。トランプ氏はベネズエラのマドゥロ政権が米国への麻薬密輸に関与していると主張し、中南米海域で「麻薬運搬船」を相次いで攻撃。地上攻撃の可能性も示唆し、緊張が高まっている。大統領専用機内でトラン