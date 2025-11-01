■北海道・東北で最大瞬間風速40メートルきょうは発達する低気圧の影響で、北日本で大荒れの天気になります。東北は午前中を中心に雨と風が強まり、北海道は日中、雨と風のピークを迎えます。北海道は暴風や大雨による土砂災害や低い土地の浸水などに警戒が必要で、交通機関の乱れにもご注意下さい。特に道東は外出が危険になるほどの暴風が吹き、停電のおそれもあります。山のレジャーも危険です。また、釧路地方と根室地方は高潮