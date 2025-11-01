第66回東日本実業団駅伝が11月3日、埼玉県の熊谷スポーツ文化公園陸上競技場及び公園内特設周回コース７区間74.6kmで行われる。【写真】青山学院大学から入社した太田選手と鶴川選手今年の特徴は上位候補チームの多くに大物新人選手が加入したこと。前回優勝のGMOインターネットグループには箱根駅伝4区（20.9km）区間賞の太田蒼生（23、青学大出）が入社。4区のタイムは1時間00分24秒で、Y.ヴィンセント（24、Honda。当時東京国際