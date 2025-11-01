今年も残すところあと2か月。2026年最初のスポーツ日本一を決める「ニューイヤー駅伝」が1月1日に、群馬県庁前をスタート・フィニッシュとする7区間（全長100km）のコースで行われる。70回目の節目の大会を制するのはどのチームなのか。11月3日（月）に各地で予選会が始まる。※写真は2025年に優勝した旭化成・宗猛総監督の胴上げ【一覧】国立が熱狂した『東京2025世界陸上』日程＆日本出場選手＆結果■歴代優勝チーム1957年3月3日