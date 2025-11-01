31日、高市首相は一連の外交日程の最後の大きな山場、中国の習近平国家主席との首脳会談に臨みました。一連の外交日程の最後の山場をむかえた高市首相。高市首相「かなり中身の濃い、充実した議論ができたと思っております」その相手は、中国の習近平国家主席です。高市首相就任後、初めてとなった日中首脳会談。習近平国家主席「あちらへどうぞ」■日中首脳会談のポイント1．建設的で安定的な日中関係の構築2．中国をめぐる懸念