「天皇賞（秋）・Ｇ１」（１１月２日、東京）一昨年２着、昨年が４着…三度目の正直で天皇賞春秋制覇を目指すジャスティンパレスは３１日朝、栗東坂路をゆったりと駆け上がって最終追い切り後の順調ぶりをアピールした。見守った杉山晴師は「年々輸送減りはしなくなったし、秋初戦としてはいい感じ」と昨年と同じ４カ月ぶりの実戦でも仕上がりには満足そう。２３年に春の盾を射抜いているスタミナ自慢だけに「ペースは遅いよ