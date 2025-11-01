「有力馬次走報」（３１日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆凱旋門賞で１４着に終わったクロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇）が、年内にもう一戦する方針であることが明らかになった。所属するサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表。同馬は現在滋賀県のノーザンファームしがらきで着地検査中で、香港カップ・