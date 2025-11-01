【その他の画像・動画等を元記事で観る】 11月1日19時からフジテレビにて『新しいカギ』が放送される。 今回は、中島健人、Mattを迎えてカギメンバーが学校内の至るところに隠れ、全校生徒とかくれんぼ対決を行う人気企画「学校かくれんぼ」と、実演ゲストに那須川天心、審査員にあの、櫻坂46武元唯衣、藤田ニコルを迎え粗品率いる全校生徒とカギメンバーが競い合う大喜利企画「ハイスクール大喜利」を届ける