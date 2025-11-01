「天皇賞（秋）・Ｇ１」（１１月２日、東京）３１日朝一番の美浦Ｅに登場したタスティエーラは、その後に坂路へ移動。馬場の真ん中をゆったりと４Ｆ６７秒８−１７秒３で登坂。気持ちが高ぶることもなく、脚さばきも実に軽やかだ。「追った後もカイバは完食していて、覇気もあって、脚元、馬体にも変わりはありません」と堀師。昨年はドウデュースの末脚に屈して２着。レーンとの再タッグで戴冠を誓う。