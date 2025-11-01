ユニークな研究に贈られる世界的な賞なのに、イロモノ扱いされがちなイグ・ノーベル賞。じつは、日本は2007年から連続で受賞者を輩出する「常連国」だ。その後、彼らにはどんな恩恵がもたらされたのか？笑いの裏にある思い、そして人生の転機を聞いた！慶應義塾大学の渡辺茂名誉教授（77）は、ハトを2つのチームに分けてピカソとモネの絵画を見せ、区別させることに成功。イグ・ノーベル賞心理学賞を受賞した。一方はピカソ