日本のクマ被害がかつてない深刻さを見せるなか、各地のクマ牧場も風評被害に戦々恐々か!? と思い直撃してみると――。2025年度のツキノワグマ・ヒグマによる人身被害は、10月31日時点で死者12人と、すでに過去最悪のペースになっている。クマは、11月下旬からの冬眠に向けて食い溜めをするため、この時期に被害はピークを迎える。そこで本誌は、全国に6園あるクマ牧場に取材を申請。昨今のクマ被害が経営に影響を与えていな