「天皇賞（秋）・Ｇ１」（１１月２日、東京）新潟記念６着からの巻き返しを期すブレイディヴェーグは３１日、角馬場で乗り込んだ後に美浦Ｂへ移動。シャープな脚さばきを見せながら、１周半乗り込んで調整を終えた。宮田師は「追い切り後も変わらず、体調は良好ですね。きょうも気持ち良く走っていました」と不安のない状態に表情は明るかった。