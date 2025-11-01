1日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比190円安の5万2280円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万2411.34円に対しては131.34円安。出来高は9885枚だった。 TOPIX先物期近は3322.5ポイントと前日比11.5ポイント安、TOPIX現物終値比9.33ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 52280-1909885 日経225