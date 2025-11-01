「天皇賞（秋）・Ｇ１」（１１月２日、東京）毎日王冠２着をステップに頂点を目指すホウオウビスケッツは３１日、美浦坂路に登場。キャンターで軽やかに坂を駆け上がった。中尾助手は「順調に来ています。力み過ぎてもいないし、調子はすごくいい。使った後、もう一段階上がってきた感じ」と体調アップを伝える。「枠もちょうどいい所。チャンスはあるはず」とタイトル奪取へ意欲を見せていた。