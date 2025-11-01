「天皇賞（秋）・Ｇ１」（１１月２日、東京）ソールオリエンスとマスカレードボールの２頭出しで臨む手塚久勢は追い切り翌日の３１日、厩舎周りの運動で調整を進めた。手塚久師は「状態は悪くないよ」と問題なしを強調。枠に関しても「両方とも前に行く馬ではないので、最内や大外でなくて良かったよ」と余裕の笑みを見せた。