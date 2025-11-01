日本新聞協会が入居している日本プレスセンタービル日本新聞協会は11月18日、大学生に向け、就職活動などキャリア選択のための情報収集に新聞をどう活用できるかを学ぶオンラインセミナーを開く。申し込みは11月9日まで、共催するマイナビの告知ページで受け付ける。セミナーは午後7時〜午後8時10分で、中国新聞社の記者らが講師として登場。交流サイト（SNS）などに膨大な情報がある中で、新聞が業界研究に役立つ理由を紹介し