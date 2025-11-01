米国仕込みのスローイングを学べ――。日本ハムは10月31日、本拠地エスコンフィールドで秋季練習を開始。一塁側ベンチ前で行われた捕手練習では田宮裕涼捕手（25）、進藤勇也捕手（23）の横で見慣れない緑色のキャッチャー防具を着用した選手の姿があった。この日からテスト生として参加した台湾出身の林家正（リン・カセイ）捕手（28）だ。台湾代表で昨秋の「プレミア12」の初優勝に貢献した林は、台湾史上初めてのMLBドラフ