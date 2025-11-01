歌手の天童よしみが、3日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。10代でデビューして、今年で53年となる天童。今回、これまで支えてくれた母・筆子さんとの夢の共演が実現した。92歳の筆子さんは、数年前に2度の骨折を経験。一時は歩けなくなったが、リハビリを熱心に続けた結果、今年歩けるようになったそう。美容にもこだわりが強いといい、お肌は艶々。美の師匠でもあると話す。天