「天皇賞（秋）・Ｇ１」（１１月２日、東京）皐月賞馬ミュージアムマイルは３１日朝に坂路で状態を確認し、出走態勢を整えた。嘉堂助手は「いつもと変わらず元気いっぱいです。前走より気が入っています」と手応え。ダービーは６着に敗れたが、セントライト記念でＧ１馬の実力を示し、秋の大舞台に挑む。「左回りの適性はやってみないと、という部分がありますが、春も一度使って状態が上がりましたから。稍重で負けています