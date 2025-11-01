元銀座ホステスの人気占い師・蝦名里香先生が「手相」と「算命学」を組み合わせたオリジナル占術『美人占花』をもとに導き出した、今すぐ幸せになれる「開運法」を月2回お届けします！全体の運気11月前半は「心をやさしくほぐすとき」。丁亥（ていかのい）という穏やかな気が巡ります。心に溜まった疲れや不安をゆっくりと癒してくれるときなので、無理に流れを変えようとせず、起こる出来事を受け入れて過ごすと良いです。たとえ