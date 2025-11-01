今度はクマ担当大臣だ。小泉進次郎防衛相は１０月３１日の会見でクマによる被害をめぐって秋田県から支援要望があった件について箱わなの輸送をすると説明した。北海道や東北ではクマの被害が相次ぎ、死者が出るなど問題となっている。陸上自衛隊の派遣が決まり、小泉氏の手腕が期待されているが…。３１日もクマが出没した。新潟県阿賀野市では建設会社の建物にクマが閉じこもったと通報があり、麻酔銃で捕獲された。岩手県雫