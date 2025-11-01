今日から3連休。初日の11月1日(土)は北日本で大荒れの天気。大雨による土砂災害や暴風、高波などに警戒を。2日(日)から3日(月)文化の日にかけては、日本海側を中心に大気の状態が不安定になるため、急な激しい雨や雷雨に注意。1日東北・北海道で大荒れの天気今日11月1日(土)は前線を伴った低気圧が急速に発達しながら、東北や北海道の太平洋側沿岸を進むでしょう。未明には、福島県富岡町で1時間に86.5ミリの猛烈な雨が降り、観