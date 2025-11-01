短いヘアでも女性らしさと上品さを両立できる「ひし形ショートボブ」。丸みとくびれのバランスで顔まわりをすっきり見せつつ、柔らかい印象を与えてくれます。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代にぴったりのショートボブをご紹介します。自然なボリューム感と軽やかな動きで、洗練された印象を叶えましょう。 グレージュで透明感アップ！ 軽やかくびれショートボブ