こちらの事情を考えずに都合のいい扱いばかりしてくる友人とは付き合いきれない。投稿を寄せた40代女性は、第二子を妊娠し、「初期のつわりで体調が悪い」時期に経験した出来事を振り返った。（文：長田コウ）女性は仕事をしていたが、その友人は専業主婦だったそう。「友人から愚痴を聞いてほしいのか朝昼晩と電話の嵐。日中は仕事もしていたし、家に帰ると第一子の世話もあり、なかなか折り返し電話をすることができず…」「縁を