ÅÅ¼Ö¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤ÍÉ¤ì¤Ç¡¢¤Ä¤¤¿²²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿¿ÀÆàÀî¸©¤Î40ÂåÃËÀ­¡Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÈÎÇä¡¦³°¿©¡Ë¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ë¿²²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¹âºêÀþ¤ÇÂçµÜ±Ø¤«¤é¾è¼Ö¤·¡¢ºÇ´ó¤ê±Ø¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤Î15Ê¬¤ÇÅþÃå¤¹¤ë±Ø¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ä¡Ä¡£¡Ö¤¦¤¿¤¿¿²¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¹âºê¤Çµ¯¤­¤¿¡×ÂçµÜ±Ø¤«¤é¹âºê±Ø¤Þ¤Ç¤ÏÌó1»þ´ÖÈ¾¤Îµ÷Î¥¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁêÅö¤ÊÇú¿ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿