ソニー音楽財団は、2026年3月11日(水)に横浜みなとみらいホールにて「ソニーフィナンシャルグループ Presents 第68回 日本赤十字社 献血チャリティ・コンサート 〜愛と情熱のハーモニー〜」を開催します。今回は、ソプラノ歌手の森 麻季さんと、テノール歌手の高島 健一郎さん・鳥尾 匠海さんが登場。指揮者の沼尻 竜典さんが東京都交響楽団とともに、愛と情熱の歌の世界を描き出します☆ 愛と情熱のハーモニー！ソニー音楽財