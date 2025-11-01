ヤクルトは３１日、埼玉・戸田球場での秋季練習を打ち上げた。池山隆寛新監督（５９）は、２日から始まる松山秋季キャンプで“改革プラン”を披露。３年連続Ｂクラスからの巻き返しへ、充実の秋にする。〈１〉「脱・昭和」巨人・阿部監督やロッテ・サブロー監督は秋季キャンプの地獄化を提唱し、実践しているが、ヤクルトは近年故障者が続出している課題を踏まえ全体練習時間を短縮する。「秋に（状態を）上げすぎると疲労が