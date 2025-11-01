日本ハムの清宮幸太郎内野手（２６）が３１日、“四刀流”でキャンプインした。エスコンで主力組の秋季キャンプがスタート。４種類のバットを使って打撃練習を行い、来季へ向け再始動した。久々の打撃練習でも、気持ちよく快音を響かせた。持ち込んだのは金属製、重い、長い、細いなど特徴のある米トレーニング施設ドライブラインのバット。以前もオフに使っていたもので「遊びです。いろんなバットを振って、いろんな感覚が体