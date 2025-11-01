◆国内女子プロゴルフツアー樋口久子・三菱電機レディス第１日（３１日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６９０ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、初優勝を狙う２１歳ルーキーの都玲華（大東建託）が１イーグル、６バーディー、１ダブルボギーの６６をマークし、自身初の首位発進を決めた。「出来すぎだった。ショット、パットともに安定していた」と自画自賛した。１番パー５でいきなりギャラリーを沸かせた。残り３７ヤード