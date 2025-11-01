伊東市議会は３１日の臨時議会で、学歴詐称を指摘されている伊東市の田久保真紀市長（５５）に対する２度目の不信任決議案を賛成多数で可決した。市議会は９月１日にも不信任決議を全会一致で可決しており、田久保氏は１０月３１日で失職。５０日以内に市長選が実施される。１２月７日告示、１４日投開票が有力だ。決議案は、田久保氏が説明責任を果たさず、不可解な言動で混乱を招き、市長職にとどまり続けたとして「暴君の所