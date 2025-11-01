グローバル・デイリーが運営する、訪日外国人向け観光情報のオウンドメディア「JAPANKURU」が、2025年11月7日(金)から開催される台湾最大規模の国際観光博「ITF Taipei 2025（台北國際旅展）」に出展します。2019年以来5年ぶりの出展となります。ブースでは、訪日外国人の問題解決アプリ「Ask Japan」のローンチや、日本ドラッグストア研究家 鄭世彬氏とのコラボレーションが実施されます☆ 日本の暮らしを感じる旅！ グロー