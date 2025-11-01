女優の葉月里緒奈（５０）が近影をアップした。１日までにインスタグラムを更新し、「ＨａｐｐｙＨａｌｌｏｗｅｅｎ」とコメント。黒縁の眼鏡をかけているが、美ぼうあふれる姿にフォロワーは「お顔が見られて幸せです可愛い」「ハロウィンの飾り、愛らしいですね」「飾り付けまで美しさのセンスが溢れてますね」「飾り付けが素晴らしい」などの声を寄せていた。葉月は１９９２年に米ニューヨークでスカウトされ、９３年