KAGOSHIMA outside Festival 実行委員会は、鹿児島県・東串良町において「KAGOSHIMA outside Festival 2025〜HIGASHIKUSHIRA〜」を開催します。2025年11月8日(土)と9日(日)の2日間、東串良町町民運動場にて実施されます。戦後80年の節目に、平和と感謝を胸に、赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃんまで6世代みんなが笑顔になれるイベントです☆ 6世代が笑顔で集う！ KAGOSHIMA outside Festival 2025〜HIGASHIKUSHIRA〜