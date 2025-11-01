俳優の正名僕蔵（55）が10月31日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）にゲスト出演。飲み友達を明かした。31日に公開された映画「爆弾」に出演している山田裕貴、坂東龍汰、正名の3人が出演した。冒頭、出演者が紹介される中で、千鳥・ノブが坂東と正名が隣同士で「仲良くなったりはしたんですか?現場で」と共演を通じて親しくなったかを尋ねた。これに正名は「元々飲み友達なんです」と明かした