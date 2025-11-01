日本球界から熱視線を注がれる徐若熙(C)Getty Images10月30日に甲子園で行われた「SMBC日本シリーズ2025」第5戦はソフトバンクが延長戦の末に阪神を3−2と下し、4連勝で2020年以来5年ぶり12度目の日本一に。これによって2025年のプロ野球界は幕を閉じた。【動画】日本球界で異彩を放つか台湾の怪腕・徐若熙の奪三振シーンソフトバンクの戴冠劇の余韻も冷めやらぬ中、早くも各球団の補強戦線が動き始め、台湾球界で存在感を強