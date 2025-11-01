11月初日のきょう(土)は、低気圧が発達しながら北日本を進んでいます。東北ではすでに大雨となっている所があり、午前中は激しい雨や雷雨が続く見込みです。北海道はこのあと次第に雨や風が強まるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、暴風のほかに、北海道では高潮にも警戒が必要となります。関東から西の太平洋側では天気が回復し、晴れる所が多いでしょう。一方、日本海側は雲が多く、上空の寒気の影響で大気の状態が不安定とな