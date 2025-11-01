気象台は、午前5時50分に、大雨警報（浸水害）を八戸市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】青森県・八戸市に発表 1日05:50時点三八上北では、低い土地の浸水に警戒してください。下北、三八上北では、暴風に警戒してください。青森県では、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■青森市□波浪警報1日朝から1日夕方にかけて警戒予想最大波高2.5m■八戸市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水