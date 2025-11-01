去年9月、神奈川県横須賀市で在日アメリカ軍の兵士による交通事故で死亡した男性の遺族が兵士などを相手取り、損害賠償を求める訴えを起こしました。去年9月、横須賀市内の国道で右折禁止の交差点を右折した乗用車が会社員の伊藤翼さん（当時22）のバイクに衝突し、伊藤さんは死亡しました。乗用車を運転していた在日アメリカ軍・横須賀基地の2等兵曹の男性（23）は執行猶予付きの有罪判決が確定しています。判決では「2等兵曹は道