新潟記念で除外となり、立て直したクイーンズウォークは坂路で調整。牝馬と感じさせぬ雄大な馬体が印象的だ。1週前にしっかり負荷をかけ、順調に調教メニューを消化してきた。福永助手は「いつも通りの調整で落ち着いて臨むことができれば」と気を引き締める。秘めた能力はかなりのもの。大外枠でも展開さえ向けば出番はある。