ハロウィーンだったきのう、厳重な警備が敷かれた東京・渋谷ですが、大きな混乱はありませんでした。「ドラえもん」の仮装「久しぶりの雨のハロウィンなので、ちょっと覚悟して楽しみたいと思います」「ファミチキ」の仮装「気持ちいいです、みんなに見られている感じがあるので」激しい雨が降る中、例年より人出が少なく感じられた今年の渋谷のハロウィーンですが、警視庁はDJポリスを含むおよそ数百人の態勢で警備にあたりました