気象台は、午前5時45分に、洪水警報を男鹿市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】秋田県・男鹿市に発表 1日05:45時点沿岸では、1日昼前まで土砂災害に、1日朝まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■男鹿市□洪水警報【発表】1日朝にかけて警戒■由利本荘市□大雨警報・土砂災害1日昼前にかけて警戒■にかほ市□大雨警報・土砂災害1日昼前にかけて警戒