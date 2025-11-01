1日から宮崎・日南で行う秋季キャンプを前に、広島・新井監督は従来の考えを改めてシフトチェンジを図る方針を示した。「みんな平等にと、今まではできるだけそういうふうにやってきたけど、なかなか成果が出ていないのは自分の反省。指定強化していく選手も、そこら辺は平等ではなしに区別していく」昨秋は毎日ロングティーを行うなど、量を重視して各選手が同じメニューを消化したが、今秋は「個々の課題に合わせて」と差