今年4月に海外FA権を取得した中日・松葉が、権利行使の有無について、近く決断する意向を示した。「もう数日考えて、どうするか決める」3年契約最終年だった今季は23試合7勝11敗、防御率2.72。球団とは今月下旬に2度目の交渉を行い、すでに複数年契約を提示されている。「一番は子供のこと。子供の学校だったりを考えて決めたい」と話した。