小嶋陽菜さんが手がける「Her lip to BEAUTY」から、待望の新作オードパルファム“NUDE PEARL”が登場します。上品で甘やかなティーローズに、スパイスやハーブのアクセントを重ねた奥行きのある香り。2025年11月5日(水)より有楽町マルイで先行発売、12月6日(土)から全国発売予定。名古屋のポップアップでは限定アイテムやノベルティも展開されます♡ 人気の“NUDE PEARL”が香水に！ NUDE PEARL